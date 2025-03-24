Aydın'da otobüs şarampole düştü: Bir ölü 27 yaralı var

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı. Kaza yerine jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, G.D'nin (37) kullandığı 32 AEZ 410 plakalı otobüs, Aydın-Denizli otoyolu Bucak mevkisinde bariyere çarpıp şarampole düştü.
Haber verilmesiyle olay yerine jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bir kişi hayatını kaybetti
Kazada, otobüsteki yolculardan Umut Ergül'ün (27) hayatını kaybettiği belirlendi.
Şoför ile hafif yaralanan 26 yolcu farklı hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.