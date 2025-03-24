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Feci kaza: Ticari araç bariyere ok gibi saplandı, yaralılar var

Feci kaza: Ticari araç bariyere ok gibi saplandı, yaralılar var

08:5224/03/2025, الإثنين
IHA
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Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde ticari aracın bariyere saplanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Katliam gibi kaza, Aydın-Denizli Otobanı Yenipazar Yörükali Efe kavşağı mevkiinde meydana geldi.


Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine 55 AHH 366 plakalı ticari araç bariyere ok gibi saplandı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaşanan kazada S.B.D, E.D., M.A.D. ve K.I yaralandı. Yaralılar ambulanslar ile hastaneye kaldırılırken, yaralılardan S.B.D'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



#Aydın
#trafik
#kaza

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