Feci kaza: Ticari araç bariyere ok gibi saplandı, yaralılar var

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine 55 AHH 366 plakalı ticari araç bariyere ok gibi saplandı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaşanan kazada S.B.D, E.D., M.A.D. ve K.I yaralandı. Yaralılar ambulanslar ile hastaneye kaldırılırken, yaralılardan S.B.D'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.