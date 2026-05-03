Aydın'da otomobil sinyalizasyon direğine çarptı: Altı kişi yaralandı

Aydın’ın Efeler ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin sinyalizasyon direğine çarpıp takla atması sonucu biri bebek 6 kişi yaralandı.
Muhammet Kötelioğlu'nun kullandığı 35 AE 5321 plakalı otomobil, Aydın-Denizli kara yolu Serçeköy Kavşağı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sinyalizasyon direğine çarpıp takla attı.
Haber verilmesinin ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan biri bebek 5 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla farklı hastanelere sevk edildi.