Aydın'da süt kamyonunun altında kalan 3 yaşındaki çocuk öldü

14:1020/09/2025, Cumartesi
AA
Süt kamyonunun çarptığı 3 yaşındaki çocuk öldü
Aydın'ın Efeler ilçesinde süt toplama kamyonunun altında kalan 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

H.A. (38) idaresindeki 09 AAK 782 plakalı süt toplama kamyonu, Ovaeymir Mahallesi'ndeki çiftlikten süt aldıktan sonra hareket ettiği esnada 3 yaşındaki El Amr Ali kamyonun altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan incelemede çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Çocuğun cenazesi Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sürücü H.A. ise gözaltına alındı.



#Efeler
#çocuk
#Aydın
#kaza
