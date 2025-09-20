Yeni Şafak
Başakşehir'de makas atan otomobil 2 otobüse çarptı

Başakşehir’de makas atan otomobil 2 otobüse çarptı

10:2320/09/2025, Cumartesi
IHA
Kazada sürücünün yanındaki eşi yaralandı.
Kazada sürücünün yanındaki eşi yaralandı.

Başakşehir’de makas atan bir otomobil kontrolden çıkarak 2 İETT otobüsüne çarptı. Kazada sürücünün yanında bulunan eşi yaralanırken, otobüslerde hasar meydana geldi.

İstanbul'daki olay, dün gece Başakşehir’de meydana geldi. İddiaya göre otomobil sürücüsü, makas atarak ilerlediği sırada aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, seyir halindeki 2 İETT otobüsüne çarptı. Kazada sürücünün yanındaki eşi yaralandı. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otobüslerde ise hasar oluştu.


#İstanbul
#Kaza
#Başakşehir
