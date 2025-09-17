Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Kaza yapan araçtaki yaralıların yardımına futbolcular koştu

Kaza yapan araçtaki yaralıların yardımına futbolcular koştu

10:3517/09/2025, Çarşamba
G: 17/09/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber

Mersin’den dönen Kayseri Erciyes 38 FK heyeti, yolda karşılaştıkları kazaya müdahale ederek yaralılara ilk yardım uyguladı.

TFF 3. Lig ekiplerinden Kayseri Erciyes 38 FK, dün akşam saatlerinde Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu maçında Mersin’de Hatayspor ile karşılaştı. Kayseri ekibi mücadeleden 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Maçın ardından Kayseri’ye gelmek üzere Mersin’den hareket eden takım otobüsü, Mersin-Adana otoyolunda trafik kazasına denk geldi.

Otobüsten inen Kayseri Erciyes 38 FK kafilesi, yaralılara müdahale etti. 

Sağlık ekibi yaralılara ilk müdahalelerini yaparken, futbolcular ve teknik heyet yaralılar için gerekli makamları arayarak yardım çağırdı.

#Mersin
#Kayseri Erciyes 38 FK
#Hatay
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Hasan Mutlu kimdir, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu neden tutuklandı?