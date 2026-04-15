Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Aydın'da tamir sırasında yanan elektrikli motosiklet kullanılamaz hale geldi

23:0115/04/2026, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Aydın’ın Efeler ilçesinde tamirat sırasında alev alan elektrikli motosiklet yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın eve sıçramadan söndürülürken, olayda yaralanma olmadığı bildirildi.

Aydın’ın Efeler ilçesinde tamirat sırasında bir anda tutuşan elektrikli motosiklet kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Efeler ilçesi Köprülü Veysipaşa Mahallesi 1602 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Y.Ş.’nin evinin önünde tamir ettiği elektrikli motosiklet, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler motoru sararken, ihbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Yangın esnasında oluşan yoğun duman mahalleyi sararken, yangın eve sıçramadan söndürüldü. Ekipler soğutma çalışması gerçekleştirirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.


#Aydın
#elektrikli bisiklet
#yangın
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
