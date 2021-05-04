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Gündem Aydında termometreler 35 dereceyi gösterdi
AYDİN

Aydın'da termometreler 35 dereceyi gösterdi! Aydın hava durumu

Ülke genelinde hava sıcaklıklarının en yüksek olduğu illerden olan Aydın'da, termometreler 35 dereceyi gösterdi. Kısıtlama ile beraber sıcak havalarda Aydınlılar evde kaldı. Dün de Antalya'da sıcaklık 35 derece olarak ölçülmüştü.

Haber Merkezi İHA
Aydında termometreler 35 dereceyi gösterdi! Aydın hava durumu
Aydın il genelinde hava sıcaklıkları yükseldi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Aydın sessizliğe bürünürken, artan hava sıcaklıkları ile birlikte vatandaşlar eve kapandı.

İl genelinde hava sıcaklıkları yükselirken, mayıs ayında termometreler de 35 dereceyi gösterdi.Geçtiğimiz mayıs ayında en yüksek hava sıcaklığı 42.6 derece ölçülürken, bu yıl mayıs ayında hava sıcaklıklarının normalde seyretmesi bekleniyor.

Antalya'da termometreler 35 dereceyi gösterdi
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Antalya'da termometreler 35 dereceyi gösterdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan hava tahminler kapsamında önümüzdeki günlerde de hava sıcaklıklarının 5 ile 6 derece daha düşmesi bekleniyor.

İl il hava durumu için tıklayınız

  • Geçtiğimiz yıllarda mayıs ayında ölçülen uzun yıllar sıcaklık ortalaması 40.2 derece olurken, 2021 yılı mayıs ayı içerisinde bugüne kadar ölçülen hava sıcaklıkları ortalamanın altında oldu.

Türkiye geneli ortalama sıcaklık haritasına göre 2021 yılına mevsim normallerinin üzerinde başlayan Aydın’da, önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının 5 ile 6 derece arasında düşerek mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.

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