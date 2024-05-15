Ayhan Bora Kaplan soruşturması derinleşiyor! Görevden alınıp evleri aranmıştı: Kumpasçı polis müdürleri gözaltında

Soruşturma kapsamında görevden alınan 3 kamu görevlisinin dün evinde arama yapılmıştı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında
Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Öner ve yardımcısı Şevket Demircan
görevlerinden uzaklaştırılmıştı.
Evlerinde arama yapılmıştı
Evlerinde arama yapılmıştı
Savcılık talimatıyla
Çelik, Öner ve Demircan'ın
evlerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gönderilmişti.
Dört emniyet mensubuna gözaltı
Dört emniyet mensubuna gözaltı
Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ve Organize Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan ve Organize şubede görevli komiser Ufuk Gültekin
hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
- "Gizli tanık S.S'nin ifadesinde geçen iddialarla ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görev yapan 4 kamu görevlisi hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı kararı icra edilmiştir."
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1 saat önce