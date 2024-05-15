|
Gündem

Ayhan Bora Kaplan soruşturması derinleşiyor! Görevden alınıp evleri aranmıştı: Kumpasçı polis müdürleri gözaltında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında Ankara Emniyeti'nde yaşananlarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada 4 kamu görevlisinin gözaltına alındığı ve soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.

15:55 - 15/05/2024 Çarşamba
Güncelleme: 16:19 - 15/05/2024 Çarşamba
DHA
Soruşturma kapsamında görevden alınan 3 kamu görevlisinin dün evinde arama yapılmıştı.
Soruşturma kapsamında görevden alınan 3 kamu görevlisinin dün evinde arama yapılmıştı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında
Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Öner ve yardımcısı Şevket Demircan
görevlerinden uzaklaştırılmıştı.

Evlerinde arama yapılmıştı

Savcılık talimatıyla
Çelik, Öner ve Demircan'ın
evlerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gönderilmişti.

Dört emniyet mensubuna gözaltı

Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ve Organize Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan ve Organize şubede görevli komiser Ufuk Gültekin
hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
  • "Gizli tanık S.S'nin ifadesinde geçen iddialarla ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görev yapan 4 kamu görevlisi hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı kararı icra edilmiştir."


Kumpasçı polis müdürleri soruşturması genişletiliyor: Evlerinde arama yapıldı! Dijital materyallere el konuldu

Ankara Emniyetinin Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yaptığı operasyonun ardından örgütün iki numarası Serdar Sertçelik, gizli tanık yapıldıktan sonra elektronik kelepçe takılıyken önce bir restoranda tabancayla vurulmuş, sonra da yurt dışına kaçmıştı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür yardımcısı ile Sertçelik’in yaptığı telefon görüşmelerinde ise görevdeki ve önceki dönem görev almış bakanlara, AK Partili isimlere ve yargı mensuplarına kumpas hazırlığını yansıtan konuşma kayıtları ortaya çıkmıştı. Soruşturmayı yürüten 3 polis şefinin açığa alınmasının ardından haklarında Anayasal Düzene karşı suçlar çerçevesinde adli soruşturma başladı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğünde görevli 3 kamu görevlisinin evlerinde arama yapıldı ve dijital materyallere el konuldu.


#Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
#Ankara Emniyeti
#Soruşturma
#Kumpas
#Gözaltı
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Maide Suresi 90. Ayeti Arapça Okunuşu, Türkçe Meal ve Tefsiri