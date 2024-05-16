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Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında flaş gelişme: Ankara Organize Şube Müdürü serbest bırakıldı

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik operasyonda gizli tanığın 'kumpas' iddiasıyla ilgili gözaltına alınan Ankara Organize Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

18:58 - 16/05/2024 Perşembe
Güncelleme: 19:04 - 16/05/2024 Perşembe
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Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 61 sanığın yargılanması devam ediyor.
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 61 sanığın yargılanması devam ediyor.

Ankara Emniyetinin Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yaptığı operasyonun ardından örgütün iki numarası Serdar Sertçelik, gizli tanık yapıldıktan sonra elektronik kelepçe takılıyken önce bir restoranda tabancayla vurulmuş, sonra da yurt dışına kaçmıştı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür yardımcısı ile Sertçelik’in yaptığı telefon görüşmelerinde ise görevdeki ve önceki dönem görev almış bakanlara, AK Partili isimlere ve yargı mensuplarına kumpas hazırlığını yansıtan konuşma kayıtları ortaya çıkmıştı.

Kumpasçı polis müdürleri soruşturması genişletiliyor: Evlerinde arama yapıldı! Dijital materyallere el konuldu

Ankara Emniyetinin Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yaptığı operasyonun ardından örgütün iki numarası Serdar Sertçelik, gizli tanık yapıldıktan sonra elektronik kelepçe takılıyken önce bir restoranda tabancayla vurulmuş, sonra da yurt dışına kaçmıştı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür yardımcısı ile Sertçelik’in yaptığı telefon görüşmelerinde ise görevdeki ve önceki dönem görev almış bakanlara, AK Partili isimlere ve yargı mensuplarına kumpas hazırlığını yansıtan konuşma kayıtları ortaya çıkmıştı. Soruşturmayı yürüten 3 polis şefinin açığa alınmasının ardından haklarında Anayasal Düzene karşı suçlar çerçevesinde adli soruşturma başladı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğünde görevli 3 kamu görevlisinin evlerinde arama yapıldı ve dijital materyallere el konuldu.

Soruşturmayı yürüten 3 polis şefinin açığa alınmasının ardından haklarında Anayasal Düzene karşı suçlar çerçevesinde adli soruşturma başladı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğünde görevli 3 kamu görevlisinin evlerinde arama yapıldı ve dijital materyallere el konuldu.

Bugün 3 isim daha gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında üç sivil şahıs ve bir komiserin daha gözaltına alınmasına karar verdi.

Ankara Organize Şube Müdürü serbest bırakıldı

Gizli tanığın 'kumpas' iddiasıyla ilgili gözaltına alınan Ankara Organize Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.




#Ayhan Bora Kaplan
#Ankara
#Soruşturma
#Kerem Gökay Öner
12 dakika önce
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