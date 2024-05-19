Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme: 7 şüpheli tutuklandı

Türkiye’nin konuştuğu Ayhan Bora Kaplan davasında herkes gizli tanığın nasıl firar ettiğini merak ediyor. Denetimli serbestlikten dışarıda olan “M7” kodlu gizli tanık Serdar Sertçelik, 6 yoklamaya mazeret bildirerek gitmedi. 7’nci ihlalinden sonra hakkında yakalama çıktı ancak kendisine bir daha ulaşılamadı. Şu an gözaltında olan 3 şüpheli, Sertçelik’i 3 araç değiştirerek Ankara’dan İstanbul’a getirmiş.