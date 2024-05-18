Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme: Bir kişi daha gözaltına aldındı

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.
Ayrıntılar geliyor...
Ayhan Bora Kaplan soruşturması derinleşiyor! Görevden alınıp evleri aranmıştı: Kumpasçı polis müdürleri gözaltında
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında Ankara Emniyeti'nde yaşananlarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada 4 kamu görevlisinin gözaltına alındığı ve soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında üç sivil ile bir komiser daha gözaltına alındı: Gizli tanığı yurtdışına kaçırmışlar
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında gizli tanık olan Serdar Sertçelik'in yasa dışı yollarla yurtdışına kaçırılması ile ilgili üç sivil şahıs ve bir komiserin daha gözaltına alınmasına karar verdi.
#Ayhan Bora Kaplan
#Gözaltı
#İstanbul
1 saat önce
Reklam