Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme: Bir kişi daha gözaltına aldındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında gizli tanık olan Serdar Sertçelik'in yasa dışı yollarla yurtdışına kaçırılması ile ilgili üç sivil şahıs ve bir komiserin daha gözaltına alınmasına karar verdi.