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Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme: Bir kişi daha gözaltına aldındı

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 1 kişi daha gözaltına alındı. Toplam gözaltı sayısı 8 oldu.

12:12 - 18/05/2024 Cumartesi
Güncelleme: 12:21 - 18/05/2024 Cumartesi
DHA
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

Ayrıntılar geliyor...



#Ayhan Bora Kaplan
#Gözaltı
#İstanbul
1 saat önce
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