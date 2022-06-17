Aylardır kötü kokularının yükseldiği Haliç İBB'nin spor etkinliği öncesinde temizlendi

Haliç’te son günlerde meydana gelen renk değişimi ve kötü koku nedeniyle şikayetler arttı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gelen tepkilerin üzerine geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından Haliç'te gerçekleştirilen temizlik çalışmalarını paylaştı. Temizlik çalışmalarını "Haliç çok güzel oldu" notuyla paylaşan İmamoğlu, paylaşımında şu sözlere yer verdi:

"Yılların birikmiş dip çamuru düzenli olarak temizleniyor, koku sorunu bitti, yeşil alanlar düzenlendi, spor ve yürüyüş alanlarının sayısı arttı, yeni tesisler ve tarihi yapıların restorasyonları yapılıyor. Değişim devam edecek."

Haliç çok güzel oldu.



Yılların birikmiş dip çamuru düzenli olarak temizleniyor, koku sorunu bitti, yeşil alanlar düzenlendi, spor ve yürüyüş alanlarının sayısı arttı, yeni tesisler ve tarihi yapıların restorasyonları yapılıyor. Değişim devam edecek. pic.twitter.com/iWjdXi9I3P REKLAM June 16, 2022

İmamoğlu'nun bu paylaşımı İstanbulluların tepkisini çekti. Haliç'in tüm şikayetlere rağmen bugüne dek temizlenmediğini söyleyen vatandaşlar, İmamoğlu'na isyan etti.

"SEN TEMİZLEMEDİĞİN İÇİN KİRLENDİ"

AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Abdullah Enes Özkan, İmamoğlu'nun paylaşımını şu sözlerle yanıtladı:

"Kepçe, kamyon getirip video çekmekle Haliç temizlenmiyor. Kaç aydır Haliç'in alarm verdiğini söylüyoruz. Ne zamanki kirlilikle ilgili haberler artıyor, algı için Haliç'i temizleme videosu atıyorsun. Haliç senden önce tertemizdi Başkan. Sen temizlemediğin için yeniden kirlendi."

Rengi yer yer kahverengiye dönen ve kötü kokuların yükseldiği Haliç'in İBB kuruluşlarından Spor İstanbul'un yapacağı spor etkinliği öncesinde temizlendiği ortaya çıktı. Öğrenilen bilgiye göre, Spor İstanbul, bu hafta sonu Haliç'te Uluslararası Haliç Kürek Yarışları'na ev sahipliği yapacak.

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İBB'NİN HALİÇ AÇIKLAMASI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Aylardır alarm veren Haliç için harekete geçmeyen İBB, kötü kokular ve renk kirlilikleri tepkiye neden olunca geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı. İBB Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Prof. Dr. Ayşen Erdinçler, Haliç’in hiçbir zaman gözyaşı gibi olmadığını ve durumunun da çok kötü olmadığını iddia etti. Erdinçler'in bu açıklaması tepkiyle karşılandı.

OYNAT 02:38 İBB Meclisinde 'Haliç' tartışması: Patlayan algler değil CHP'li yönetim İBB Meclisinde Haliç'in mavi sularının kahverengiye bürünmesi gündem oldu. AK Parti Meclis Üyesi Sadullah Hasanoğlu 'Ehil ellerde Haliç masmavi, ehil olmayan ellerde Haliç simsiyah. Haliç'te patlayan algler değil, CHP'li İBB yönetimi oldu. Haliç'te patlayan altılı masanın İstanbul şubesi oldu. Lütfen gidin Haliç'i görün' dedi. BiP'te paylaş

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