Aylık 7 bin TL maaşla bir yıldır eleman bulamıyorlar: Bir yıldır açık olan pozisyona kimse başvurmadı

Güngören’de alüminyum doğrama alanında faaliyet yürüten şirket bir yıldır 7 bin TL maaşla çalışacak eleman bulamıyor. Şirket yetkilileri çareyi Güngören Belediyesi’nin iş arayanlar ile işverenler buluşturmak amacıyla kurduğu Kariyer Merkezi’nde aradı ancak bu da çare olamadı.

BİR YILDIR KİMSE BAŞVURMADI

Kariyer Merkezi’ne başvuran 3 bin 500’ün üstündeki iş arayanlardan hiç biri şirket ile görüşmeye dahi gitmedi.

Pandemi döneminde Kariyer Merkezi sayesinde bir yılda 593 kişi yeni bir iş sahibi oldu. Ancak yetkililerin yaptığı incelemeler neticesinde Güngören’de faaliyet gösteren bir firmanın açık pozisyonuna bir yıldır hiç kimsenin başvurmadığı ortaya çıktı.

ŞAŞKINLIKLARINI GİZLEYEMEDİLER

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Yaklaşık 7 bin TL maaşı olan açık pozisyona başvuru yapılmadığını gören yetkililer de şaşkınlığını gizleyemedi. Sistem üzerinden eşleştirmenin yanı sıra iş arayan vatandaşlara bire bir tavsiyelerde bulunarak yönlendirmeler yapılmasına rağmen marangoz, çanta imalatı, çelik kapı imalatı, alüminyum doğrama gibi iş alanlarında vasıflı veya vasıfsız eleman bulmakta zorluk çekildiği gözlendi.

BU SEKTÖRÜ TERCİH ETMİYORLAR



Özel bir firmanın sahibi olan Emrullah Oduncu “Eleman bulamıyoruz. Güngören Belediyesi kariyer merkezi başvurduk. Eleman sıkıntısı yaşıyoruz. Bizim sektörde eleman yetişmiyor. Hem demir hem de pvc doğramada eleman arıyoruz. Vasıflı veya vasıfsız elemanları bulamıyoruz. Pandeminin etkisi oldu. Ustanın kalitesine göre değişiyor. 6 veya 7 bin TL veriyoruz. Vasıfsız elemanlar asgari ücretle başlatıyoruz. 1 veya 2 ay deneme daha sonrasında ücreti yükseltiyoruz. Güngören Belediyesi kariyer merkezine başvurduk cevap bekliyoruz. Bizim sektörde çalışmak istemiyorlar. Ara eleman sıkıntısı var. Kaliteli ustaya 7 bin TL veriyoruz. Yine de çalışmak istemiyorlar. Okudukları için kamu alanları tercih ediyorlar. Bu sektörde ihtiyaç var.” dedi.

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