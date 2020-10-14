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Gündem Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırımdan ışıklar yanıyor açıklaması Özür dilerim
ANKARA

AYM üyesi Engin Yıldırım darbe imalı mesajı için özür diledi

Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım'dan 'ışıklar yanıyor' açıklaması: Özür dilerim

AYM üyesi Engin Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı 'Işıklar yanıyor' paylaşımı büyük tepki topladı. Kamuoyunda darbe çağrışımı uyandıran paylaşıma hem siyasi partilerden hem de kamuoyunundan tepkiler gelince Yıldırım, yeni bir açıklama yaparak özür diledi. Yıldırım, "Kasıtlı olarak demokrasi ve hukuk dışı hiçbir imada bulunmayacağım şahsımı tanıyan herkesçe malumdur. Ancak insani bir yanılgıyla yanlış yorumlanmaya müsait şekilde paylaştığım mesaj dolayısıyla kamuoyundan özür diliyorum" dedi.

Haber Merkezi AA
Engin Yıldırım
Engin Yıldırım

Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım, "Işıklar yanıyor" şeklindeki paylaşımı nedeniyle kamuoyundan özür diledi.

Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım’dan darbe imalı paylaşım: AK Parti'den tepki yağdı
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Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım’dan darbe imalı paylaşım: AK Parti'den tepki yağdı

"IŞIKLAR YANIYOR" PAYLAŞIMI

Yıldırım, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin Enis Berberoğlu kararının ardından sosyal medya hesabından Anayasa Mahkemesi binasının fotoğrafını ekleyerek yaptığı ve tepkilere neden olan "Işıklar yanıyor" şeklindeki paylaşımıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Engin Yıldırım'ın paylaşımı.

Darbe imalı paylaşımda bulunan Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'dan açıklama: Üzgünüm
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Darbe imalı paylaşımda bulunan Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'dan açıklama: Üzgünüm

ÖZÜR DİLEDİ

Engin Yıldırım, dün gece paylaştığı mesajda maksadını aşan ifadeler kullanmış olmaktan dolayı üzüntü duyduğunu belirterek, kasıtlı şekilde hukuk veya demokrasi dışı bir olguya atıf yapmasının söz konusu olamayacağını ifade etti.

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  • Hukuk ve demokrasi karşıtı her türlü girişimin karşısında olduğunu kaydeden Yıldırım, "Mesai sonrası Anayasa Mahkemesi bahçesinde yaptığım yürüyüşün ardından çektiğim fotoğrafı hukuk dışı herhangi bir imada bulunmaksızın paylaştım. Kasıtlı olarak demokrasi ve hukuk dışı hiçbir imada bulunmayacağım şahsımı tanıyan herkesçe malumdur. Ancak insani bir yanılgıyla yanlış yorumlanmaya müsait şekilde paylaştığım mesaj dolayısıyla kamuoyundan özür diliyorum." ifadelerini kullandı.

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