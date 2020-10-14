AYM üyesi Engin Yıldırım darbe imalı mesajı için özür diledi Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım'dan 'ışıklar yanıyor' açıklaması: Özür dilerim AYM üyesi Engin Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı 'Işıklar yanıyor' paylaşımı büyük tepki topladı. Kamuoyunda darbe çağrışımı uyandıran paylaşıma hem siyasi partilerden hem de kamuoyunundan tepkiler gelince Yıldırım, yeni bir açıklama yaparak özür diledi. Yıldırım, "Kasıtlı olarak demokrasi ve hukuk dışı hiçbir imada bulunmayacağım şahsımı tanıyan herkesçe malumdur. Ancak insani bir yanılgıyla yanlış yorumlanmaya müsait şekilde paylaştığım mesaj dolayısıyla kamuoyundan özür diliyorum" dedi.

Haber Merkezi 14 Ekim 2020, 14:33 Son Güncelleme: 14 Ekim 2020, 14:37 AA