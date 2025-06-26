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AYM'den iptal kararı: Engellilerin araç alımında ÖTV muafiyetinde yeni dönem

AYM'den iptal kararı: Engellilerin araç alımında ÖTV muafiyetinde yeni dönem

16:5326/06/2025, Perşembe
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Anayasa Mahkemesi, engellilik oranı yüzde 90'ın altında olan malul ve engelliler için getirilen “aracı yalnızca özel tertibatla kendisi kullanabilecek olma” şartını iptal etti. Bu kararla birlikte, söz konusu kişiler için ÖTV muafiyetinden yararlanmanın önündeki kısıtlama kaldırılmış oldu.

Anayasa Mahkemesi, engellilerin
ÖTV indirimin
de yararlanmasına ilişkin düzenlemeyle ilgili yeni bir karar vardı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Antalya 2. Vergi Mahkemesi, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun 7. maddesindeki
"bizzat kullanma amacıyla engelliliğine uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malul ve engelliler tarafından"
bölümünün Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle AYM'ye başvurdu.

Sosyal devlet ilkelerini ihlal ettiği belirtildi


Mahkemenin iptal başvurusunda, itiraz konusu kuralla yüzde 90 oranından daha az derecede malul ve engelli olanlardan, araç alımlarında sadece engelliliğine uygun şekilde hareket ettirici özel tertibat yaptırarak bizzat sürücü olma imkanına sahip olanların, ÖTV muafiyetinden yararlanabileceğinin öngörüldüğü belirtildi.


Başvuruda, bu durumun sosyal devlet ve eşitlik ilkelerini ihlal ettiği, engelli haklarının korunmasına ilişkin milletlerarası antlaşmalarla bağdaşmadığı ifade edildi.


Kural iptal edildi


Başvuruyu inceleyen Yüksek Mahkeme, ilgili kuralı Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti.


Hükmün 9 ay sonra yürürlüğe girmesini kararlaştırdı.


"Eşitlik hakkını ihlal ettiği sonucuna ulaşıldı"


Kuralın, engel durumundan dolayı sürücü belgesi alamayan, herhangi bir taşıtı engelliliğine uygun şekilde hareket ettirici özel tertibat yardımıyla dahi kullanamayacak kişilerin ÖTV istisnasından yararlanamamasına yol açtığı vurgulanan kararda, şu ifadeler yer aldı:


Özel tüketim vergisi istisnasından yararlanma açısından engellilik oranı yüzde 90'ın altında olan malul ve engellilerden satın alınan taşıtı engelliliğine uygun şekilde hareket ettirici özel tertibat yaptırmak suretiyle kullanabileceği sağlık kurulu raporuyla belgelendirenler ile engellilik oranı veya engel durumu nedeniyle hakkında sürücü belgesi alamayacağına, dolayısıyla herhangi bir taşıtı kullanamayacağına yönelik olarak karar alınan malul ve engelliler arasında öngörülen farklı muamelenin eşitlik ilkesini ihlal ettiği sonucuna ulaşılmıştır.



#Anayasa Mahkemesi
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