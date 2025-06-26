AYM'den iptal kararı: Engellilerin araç alımında ÖTV muafiyetinde yeni dönem

Anayasa Mahkemesi, engellilik oranı yüzde 90'ın altında olan malul ve engelliler için getirilen “aracı yalnızca özel tertibatla kendisi kullanabilecek olma” şartını iptal etti. Bu kararla birlikte, söz konusu kişiler için ÖTV muafiyetinden yararlanmanın önündeki kısıtlama kaldırılmış oldu.
Sosyal devlet ilkelerini ihlal ettiği belirtildi
Mahkemenin iptal başvurusunda, itiraz konusu kuralla yüzde 90 oranından daha az derecede malul ve engelli olanlardan, araç alımlarında sadece engelliliğine uygun şekilde hareket ettirici özel tertibat yaptırarak bizzat sürücü olma imkanına sahip olanların, ÖTV muafiyetinden yararlanabileceğinin öngörüldüğü belirtildi.
Başvuruda, bu durumun sosyal devlet ve eşitlik ilkelerini ihlal ettiği, engelli haklarının korunmasına ilişkin milletlerarası antlaşmalarla bağdaşmadığı ifade edildi.
Kural iptal edildi
Başvuruyu inceleyen Yüksek Mahkeme, ilgili kuralı Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti.
Hükmün 9 ay sonra yürürlüğe girmesini kararlaştırdı.
"Eşitlik hakkını ihlal ettiği sonucuna ulaşıldı"
Kuralın, engel durumundan dolayı sürücü belgesi alamayan, herhangi bir taşıtı engelliliğine uygun şekilde hareket ettirici özel tertibat yardımıyla dahi kullanamayacak kişilerin ÖTV istisnasından yararlanamamasına yol açtığı vurgulanan kararda, şu ifadeler yer aldı: