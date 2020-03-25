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POLİTİKA

AYM’den kadro kararı: KHK ile memuriyetten çıkarılan kişilerin göreve iadesiyle ilgili önemli detay

Anayasa Mahkemesi (AYM), müdür yardımcısı, dengi ve daha üstü görevlerde bulunurken KHK’larla memuriyetten çıkarılanlardan göreve iadesine karar verilenlerin yöneticilik görevlerinden önceki kadro ve pozisyona atanmasını kapsayan düzenlemenin iptaline karar verdi.

Osman Özgan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Ankara ve Manisa İdare Mahkemeleri, 7075 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun’un 10. maddesinin üçüncü cümlesinin Anayasa’ya aykırı olduğunu ileri sürerek iptaline karar verilmesi talebiyle AYM’ye başvurdu. İtiraz konusu cümle ise KHK’lar ile kamudan çıkarılan ancak daha sonra OHAL Komisyonunca iadesine karar verilen müdür yardımcısı veya daha üstü ile bunlara eşdeğer yöneticilik görevinde bulunanların yeniden kamu görevine atanmalarında söz konusu yöneticilik görevlerinden önceki kadro ve pozisyonlarının dikkate alınmasını hüküm altına alıyor.

İADE EDİLENLER ESKİ POZİSYONUNA

  • AYM Genel Kurulu, yapılan incelemenin ardından söz konusu cümleyi Anayasa’ya aykırı buldu ve cümlenin iptaline karar verdi. Karar, oy birliğiyle alındı. Bu karar uyarınca, müdür yardımcısı, dengi ve daha üstü görevlerde bulunurken kamu görevinden çıkarılanlardan OHAL Komisyonunca göreve iadesine karar verilenler önceki kadrolarına atanabilecek.

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