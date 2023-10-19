AYM'den üç parti hakkında kapatma kararı: Hukuki varlıkları sona erdi

Yüksek Mahkeme, Yeni Dünya Partisi'nin üst üste iki kez büyük kongresini süresinde yapmadığı; Yeniden Birlik Partisi ile Değişim ve Demokrasi Partisi'nin "ilk büyük kongresini süresinde yapmadığı ve zorunlu organlarını oluşturmadığı" gerekçeleriyle 'kendiliğinden dağılma hali' ve buna bağlı olarak hukuki varlığının sona ermesine hükmetti.