Aynı anda aynı ifadelerle aynı paylaşımı yaptılar: İmamoğlu ve Yavaş'tan Kılıçdaroğlu'na değil Akşener'e teşekkür

Altılı Masa'da cumhurbaşkanı adayı krizi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoğlu'nun resmen açıklanmasıyla son buldu. Ancak Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ilan edildiği sırada İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yüz ifadesi yeni tartışmaları da beraberinde getirdi. Akşener'in üzgünlüğü yüzünden okunurken, bazı İYİ Partili isimler de Genel Başkan Akşener'i teselli eden paylaşımlarda bulundu.