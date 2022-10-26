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POLİTİKA

'Aynı masaya oturmayız' diyorlardı: İYİ Parti ile HDP Avrupa'da buluştu

HDP ile asla yan yana gelemeyeceğini defalarca söyleyen İYİ Parti, gizli ittifak ortağı ile Avrupa'da buluştu. İki partinin temsilcileri, Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez-Amor'un ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda aynı masada oturdu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Aynı masaya oturmayız diyorlardı: İYİ Parti ile HDP Avrupada buluştu
İYİ Parti ile HDP Avrupa'da buluştu.

AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez-Amor, aralarında CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, HDP Diyarbakır Vekili Hişyar Özsoy, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Erozan, DEVA Partisi Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Koordinatörü Abdurrahman Bilgiç ve Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ümit Yardım ile Brüksel’de bir araya geldi.

GÖZLERDEN UZAK TOPLANTI

Altılı masada HDP'nin olmadığını ve hiçbir zaman HDP ile aynı masada bulunmayacağını söyleyen İYİ Parti'nin gözlerden uzak bir şekilde böyle bir toplantıya katılması dikkat çekti.

Öte yandan Amor görüşmeye ilişkin, “Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Derneği Türkiye Temsilciliği’nin düzenlediği Türkiye'den muhalefet partileri ve akademisyenlerden oluşan bir heyeti Avrupa Parlamentosu'nda ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Avrupa Birliği-Türkiye ilişkileri hususunda samimi bir bilgi alışverişinde bulunduk” açıklamasını yaptı.

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