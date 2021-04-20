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Gündem Ayrılacağı eşine kurşun yağdırdı
BURSA

Ayrılacağı eşine kurşun yağdırdı

Bursa’da ayrılmak üzere olduğu eşiyle sokak ortasında tartışan Mehmet Yıldız, tartıştığı eşini parkın yanında tabancayla 3 el ateş ederek öldürdü. Zanlı daha sonra evine giderek sağa sola ateş etti.

Haber Merkezi İHA
Ayrılacağı eşine kurşun yağdırdı
Mehmet Yıldız ayrılacağı eşini 3 el ateş ederek öldürdü.

Olay, saat 07.20 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli 428. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uzun süredir eşi Mehmet Yıldız’dan (45) ayrı yaşayan Aygül Yıldız (45), evden çıktığında onu görünce ne yapacağını şaşırdı. Çift uzun süre sokağın ortasında tartışırken, Mehmet Yıldız belinde olan silahını çekti.

İHA

Silahı Aygül Yıldız’a doğrultan Mehmet, 3 el ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı. Kanlar içerisinde parkın yanında yere düşen Aygül, olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olay yerine gelen Aygül’ün ailesi gözyaşlarına hakim olamadı.

İHA

Olay yerinden kaçan Yıldız, kaldığı Erikli Ortayol mevkisindeki evinde elindeki silahla polislere teslim olmamak için direndi. Şahıs daha sonra yanına yaklaşmak isteyen kişileri de korkutmak için aralıklarla havaya ateş etti.

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