Ayşe Barım için yeniden tutuklama kararı

Menajer Ayşe Barım, sağlık raporları ve uzun tutukluluk süresi gerekçe gösterilerek geçtiğimiz günlerde adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti. Ancak savcılığın yaptığı itiraz, İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Mahkeme, Barım’ın yeniden tutuklanmasına hükmetti.
Menajer Ayşe Barım, 247 gün süren tutukluluğun ardından tahliye edilmişti.
Mahkeme, yurt dışına çıkış yasağı ve konutu terk etmeme adli kontrol şartıyla Ayşe Barım’ın tahliyesine karar vermişti.
İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, Ayşe Barım'ın yargılandığı davada tahliye edilmesine yönelik savcılıkça yapılan itirazı inceledi.
Bu itirazı kabul etmeyen mahkeme, dosyayı bir üst mahkeme olan İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.
İtirazı kabul eden mahkeme, Ayşe Barım'ın yeniden tutuklanmasına hükmetti.
İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçtiğimiz günlere gerçekleştirilen duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Barım'ın beyin ve kalp rahatsızlığına ilişkin dosyada var olan raporlarda anevrizmaya ilişkin yapılan tespitler, Adli Tıp Kurumu'nun raporundaki sonuç kısmında yapılan tespitler, önerilen tedavi ve işlemler ile tutuklulukta geçirdiği süre dikkate alındığında tutuklamadan beklenen faydanın adli kontrolle de sağlanabileceği gerekçesiyle sanığın, "konutu terk etmeme" ve "yurt dışı çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vermişti.