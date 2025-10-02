Cezaevinden tahliye olan Ayşe Barım'ı gazeteciler akaryakıt istasyonuna bıraktı

Gezi Parkı soruşturması kapsamında 248 gün tutuklu kalan menajer Ayşe Barım, adli kontrol şartıyla cezaevinden tahliye edildi. Çıkış saati önceden belli olmadığı için ailesi karşılamaya gelemedi ve Barım, gazeteciler tarafından akaryakıt istasyonuna bırakıldı.





Barım, burada yakınları tarafından alınarak araçla ayrıldı. Son haliyle dikkat çeken Barım, röportajında son dönemde 32 kilo verdiğini ve zor günler geçirdiğini ifade etmişti. Gazeteciler tarafından görüntülenen Barım'ın eski haliyle benzer olması dikkat çekti.





İlk açıklamasında gazetecilere, "Ailemden önce siz yakaladınız beni." diyen Barım, yaşadığı sürecin kendisi için oldukça zorlu geçtiğini dile getirdi.







