Menajer Ayşe Barım'a tahliye kararı: Gezi parkı olayları nedeniyle 30 yıla kadar hapsi isteniyordu...

15:241/10/2025, Çarşamba
G: 1/10/2025, Çarşamba
Menajer Ayşe Barım'ın 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' suçundan yargılandığı davada ikinci kez hakim karşısına çıktı.
Menajer Ayşe Barım'ın 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' suçundan yargılandığı davada ikinci kez hakim karşısına çıktı.

Ünlülerin menajeri Ayşe Barım, 27 Ocak'tan beri Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunuyordu. Gezi Parkı olaylarında "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme" suçlamasıyla yargılanan Barım, bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı. 248 gündür tutuklu bulunan Barım hakkında tahliye kararı çıktı.

Taksim'deki Gezi Parkı odaklı olayların planlayıcılarından biri olduğu iddiasıyla yargılanan menajer Ayşe Barım'ın 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' suçundan yargılandığı davanın ikinci duruşması görülecek. Barım, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Saryı'nda bulunan 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ikinci kez hakim karşısına çıkacak. Ayşe Barım hakkında 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası talep ediliyordu.


TEDAVİ OLMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ


Cezaevinde 30 kilo kaybettiğini söyleyen Barım, sağlık sorunları nedeniyle yaşadığı zorluklakları anlatırken tedavi olmak istediğini söyledi.


Barım, "Kendi doktorumun gözetiminde ameliyatlarımı yaptırmak istiyorum." dedi.


MAHKEMEDEN ARA KARAR


Mahkeme, Barım'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.


Duruşma 11 Şubat'a ertelendi.


