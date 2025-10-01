Ankara'da kazada ölen kardeşlerin cenazesi defnedildi

Kadir (31) ve Ömer (29) Yılmaz kardeşlerin Kahramankazan Devlet Hastanesi morgundan alınan cenazeleri, evlerinin önünde helallik alınmasının ardından Ulu Cami'ye getirildi.

Kazada yaralanan Kemal Eşter'in de katıldığı cenazede baba Şaban Yılmaz'ın ayakta durmakta zorlandığı görüldü.

Yaralı Baran E'nin (16) tedavisinin sürdüğü, otomobildeki 5 kişinin Sincan ilçesindeki mezbahada kasap olarak çalıştıkları, kazanın işten evlerine dönerken yaşandığı öğrenildi.

Kahramankazan'da 29 Eylül'de Ömer Yılmaz'ın kullandığı 06 CTR 942 plakalı otomobil, park halindeki tıra çarpmış, Yılmaz ve yolculardan Sedat Durmaz (34) kaza yerinde, sürücünün kardeşi Kadir Yılmaz ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Kazada Kemal Eşter ile Baran E. yaralanmıştı. Sedat Durmaz'ın cenazesi dün defnedilmişti.