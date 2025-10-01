Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kazada şehit olan jandarma personeli Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlandı

Kazada şehit olan jandarma personeli Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlandı

14:561/10/2025, Çarşamba
DHA
Sonraki haber

Aksaray'da jandarma ekiplerine ait minibüsüne arkadan başka bir minibüsün çarptığı kazada şehit olan Uzman Jandarma Çavuş Arif Özdemir'in (42) cenazesi, memleketi Kırıkkale'de toprağa verildi.

.Aksaray'ın Ortaköy ilçesi Kümbet köyü yakınında, Ankara-Niğde Otoyolu'nda görevli jandarma ekibinin minibüsüne arkadan gelen başka bir minibüsün çarpması sonucu 2 jandarma personeli şehit oldu, 1 sivil hayatını kaybetti ve 3 kişi yaralandı. 

Kazada şehit olan Uzman Jandarma Çavuş Arif Özdemir'in cenazesi, Aksaray İl Jandarma Komutanlığı'ndaki törenin ardından memleketi Kırıkkale'ye getirildi.

Şehit için Nur Camisi'nde düzenlenen törene; şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Münir Güzel, Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal ile çok sayıda vatandaş katıldı. 

Ayakta duramayan şehidin annesi Emine Özdemir, sedye üzerinde oğlunun fotoğrafına sarıldı. Şehidin babası Erol Özdemir ile 3 kardeşi de büyük üzüntü yaşadı.

Şehidin cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Eldelek köyünde toprağa verildi

#Kırıkkale
#şehit
#jandarma
#Arif Özdemir
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MSÜ sınavı bu yıl ne zaman yapılacak? Milli Savunma Üniversitesi 2026 sınav, başvuru ve sonuç takvimi!