Başsavcılık Ayşe Barım'ın tahliye kararına itiraz etti

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada mahkeme ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol şartları ile tutuklu Ayşe Barım’ın tahliyesine hükmetmişti.
İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada mahkeme ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol şartları ile tutuklu Ayşe Barım’ın tahliyesine hükmetmişti.

Gezi Parkı davasında 27 Ocak’tan beri tutuklu olan menajer Ayşe Barım, ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliye edilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayşe Barım'ın tahliye kararına itiraz etti.

Gezi Parkı olaylarında "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme" suçlamasıyla yargılanan menajer Ayşe Barım, ikinci duruşmanın ardından tahliye edildi.

27 Ocak'tan beri tutuklu bulunan menajer Ayşe Barım’ın yurt dışı çıkış yasağı ve ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbirleriyle tahliyesine hükmedildi. Duruşma 11 Şubat 2026 tarihine ertelendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayşe Barım'ın tahliyesine itiraz etti.

