Aytuğ Atıcı'dan CHP yönetimine zehir zemberek sözler: Partiyi bu hale getiren zihniyetin toparlaması beklenemez

CHP'li eski milletvekili Aytuğ Atıcı, CHP yönetimini sert sözlerle eleştirerek partide mutlaka değişim olması gerektiğini söyledi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim hezimetinin ardından CHP'de başlayan 'değişim' tartışmaları gün geçtikçe büyüyor.
Kurultay zamanı yaklaştıkça ardı ardına açıklamalar yapan pek çok CHP'li, Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa yeniden aday olmaması yönünde mesajlar veriyor.
Seçimden sonra Kılıçdaroğlu ve parti yönetimi eleştirmesinin ardından görevine son verilen Aytuğ Atıcı bir kez daha 'CHP'de değişim olmalı' dedi.
"Bu zihniyetin partiyi toparlaması beklenemez"
TV 100 yayınına katılan Atıcı, CHP yönetimini şu sözlerle eleştirdi: