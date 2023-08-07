Aytuğ Atıcı'dan CHP yönetimine zehir zemberek sözler: Partiyi bu hale getiren zihniyetin toparlaması beklenemez

"Bugün parti eğer bu durumdaysa, seçimlerde başarı sağlamıyorsa partimiz kendi tüzüğünden ve geleneklerinden kopmaya başlamışsa partiyi bu hale getiren zihniyetin partiyi toparlaması beklenemez. O yüzden mutlaka bir değişim olması gerekiyor ve inandırıcı olması gerekiyor. Milletvekilliğin üç dönemle sınırlandırılması. Demokrasilerde böyle bir şey olmaz. Bizler milletin vekaletini alarak siyaset yapıyoruz. Milletin ve üyenin desteğini alarak parlamentoya girerseniz çok farklı olur."