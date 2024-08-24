|
Gündem

Ayvacık açıklarında 34 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında iki lastik bottaki 34 düzensiz göçmen kurtarılarak kıyıya çıkarıldı.

16:37 - 24/08/2024 Cumartesi
AA
Foto: İHA
Foto: İHA

Ayvacık açıklarında, içinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine sahil güvenlik botları "TCSG-8" ve "KB-111" bölgeye sevk edildi.


Lastik bottaki 8 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekibince kurtarıldı. "KB-111" ve "KB-4510" botları ekipleri ise aynı bölgede düzenlenen diğer operasyonda, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 11'i çocuk 26 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.


Tamamı Afganistan uyruklu düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

#Ayvacık
#Çanakkale
#Düzensiz Göçmen
#Operasyon
#Sahil Güvenlik
29 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Açık Lise kayıtları ne zaman başlayacak? AÖL 1. dönem kayıtları ayın kaçında başlayacak?