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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Türkiye dünyada sözü geçen bir ülke haline geldi

Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi'nde açıklamalarda bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Türkiye, sadece bölgede değil tüm dünyada sözü geçen bir ülke haline gelmiştir. Aynı zamanda bir güç odağı olmuştur" dedi.

14:18 . 16/03/2023 Perşembe
AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Olağanüstü Zirve Toplantısı'na katılan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Olağanüstü Zirve Toplantısı'na katılan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i karşıladı.

Aliyev, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Olağanüstü Zirvesi'nde konuştu.


Cumhurbaşkanı Aliyev, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere rahmet ve yaralılara acil şifa diledi.


Aliyev, Azerbaycan ve Türkiye'nin her zaman hem iyi hem de kederli günlerde birbirinin yanında olmayı sürdürdüğünü kaydederek gelecek süreçte de bunun böyle olmaya devam edeceğini vurguladı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği sayesinde Türkiye'nin bu depremin sonuçlarının üstesinden geleceğini ifade eden Aliyev, Erdoğan'ın siyasi, diplomatik ve manevi desteği sayesinde 2. Karabağ Savaşı'nın ilk saatlerinden en son gününe kadar Türkiye’nin desteğini yanlarında gördüklerini belirtti.


Aliyev, 44 gün süren savaş boyunca Türk halkının da Azerbaycan’ın yanında olmaya devam ettiğini söyledi.


Haziran 2021'de Türkiye ile Azerbaycan arasında Şuşa Beyannamesi'nin imzalandığını anımsatan Aliyev, bu beyannamenin Karabağ Zaferi'ni taçlandırdığını ve ittifak çerçevesinde yürütülen ikili ilişkilere de katkı sağladığını ifade etti.


Aliyev, geçen 20 yıl içinde Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin zaferlerle dolu bir yol üzerinde saygıdeğer şekilde ilerlediğini belirterek "Türkiye, sadece bölgede değil, tüm dünyada sözü geçen bir ülke haline gelmiştir. Aynı zamanda bir güç odağı olmuştur." ifadelerini kullandı.


Aliyev, Türkiye'nin tüm dünyada saygıyla anıldığını ve dünyadaki herkesin Türkiye’nin askeri gücünü ve savunma sanayisindeki başarısını imrenerek izlediğini söyledi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde: Türk dünyası tek vücut oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde: Türk dünyası tek vücut oldu

Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde, "Afet-Acil Durum Yönetimi ve İnsani Yardım" teması ile Ankara'da düzenlendi. Erdoğan, ''Afet gündemli olağanüstü zirvede bir araya geldik. Zirvenin düzenlenmesi için çağrıda bulunan Aliyev'e şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum'' ifadelerini kullandı. Türk devletlerinin deprem bölgesine yaptığı destekler için teşekkür eden Erdoğan, ''Gönderdiğiniz ata yadigarı çadırlar milletimize yuva oldu. Milletimiz bu desteğinizi unutmayacaktır'' açıklamasında bulundu. Toplantının kapanış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Zirveye vesile olan İlham kardeşime teşekkür ediyorum" dedi.


#İlham Aliyev
#Azerbaycan
#Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi
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