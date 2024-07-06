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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev UEFA'yı 'şiddetle' kınadı: Merih'e verilen ceza haksızdır yaşasın Türk dünyası

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye A Milli Futbol Takımı'na Hollanda ile yapacağı EURO 2024 çeyrek final maçında başarılar diledi, UEFA'nın Türkiye-Avusturya maçındaki "bozkurt" hareketi nedeniyle Merih Demiral'a verdiği 2 maçlık cezayı kınadı. Aliyev, "Merih Demiral'ı tebrik ediyorum. Merih'e verilen ceza, haksızdır ve şiddetle kınıyorum. Türk milli takımına Hollanda'ya karşı oynayacağı maçta galibiyet diliyorum. Yaşasın Türk dünyası" dedi.

09:50 - 6/07/2024 Cumartesi
AA
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, UEFA'nın Merih Demiral'a verdiği cezaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı, paylaşımında şunları kaydetti:

"Almanya'da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nda başarılı bir performans sergileyen Türkiye Milli Takımı'mızı, çeyrek final oynamaya hak kazanarak Avrupa'nın en güçlü 8 milli takımı arasında yer almasından dolayı tebrik ediyorum. Özellikle son 16 turda 2 gol atarak maçın en iyi oyuncusu seçilen Merih Demiral'ı tebrik ediyorum. Merih'e verilen ceza, haksızdır ve şiddetle kınıyorum. Türk milli takımına, Hollanda'ya karşı oynayacağı maçta galibiyet diliyorum. Yaşasın Türk dünyası."
#İlham Aliyev
#Azerbaycan
#Merih Demiral
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