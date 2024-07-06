Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev UEFA'yı 'şiddetle' kınadı: Merih'e verilen ceza haksızdır yaşasın Türk dünyası

Kazakistan’ın başkenti Astana'da düzenlenen Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 24. Liderler Zirvesi dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UEFA'nın soruşturma başlattığı Merih Demiral'ın Avusturya maçındaki 'bozkurt' işaretiyle yaptığı gol sevincine dair ilk kez konuştu. Erdoğan "Kimse Almanların formalarında kartal var diyor mu? Kimse kalkıp da Fransızların formasında horoz var, niye horozlanıyorsun diyor mu? Orada Merih heyecanını bu görüntüyle verdi" dedi.