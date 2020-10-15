Ordu ilerliyor

Ermenistan, Moskova’da imzalanan ateşkese rağmen saldırılarına devam edince Azerbaycan ordusu da yeniden ilerlemeye başladı. Dün 8 köy daha Ermeni işgalinden kurtarıldı. Hocavend bölgesine bağlı Garadağlı, Hatunbulağ, Garakollu Bulutan, Melikçanlı, Kemartuk, Teke ve Tağaser köylerine Azerbaycan bayrakları çekildi. Böylece ele geçirilen yerleşim yeri sayısı 45’e çıktı.

OYNAT 00:38 Azerbaycan ordusu, saldırı hazırlığındaki Ermenistan'ın füze sistemlerini imha etti Azerbaycan ordusu, sivil yerleşim birimlerine saldırı hazırlığında bulunan Ermenistan'a ait balistik füze sistemlerini imha etti. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan'da konuşlu iki balistik füze sisteminin birinin yerel saatle 01.00 civarında diğerinin de 08.36'da nokta atışı ile imha edildiği bildirildi. BiP'te paylaş

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İLERLEME HIZLANACAK

Cephedeki gelişmeleri Yeni Şafak’a değerlendiren Ordu.Az portalının Askeri Uzmanı Adalet Verdeyev, Ermeni ordusunun ateşkese hiç uymadığını sivillere yönelik saldırılarına devam ettiğini söyledi. Ermeni ordusunun SCUD füzeleri ile saldırarak 1992 yılındaki katliamın benzerine imza atmak istediğini söyleyen Verdeyev, “Ermeni ordusundan alınan bölgeler güçlendiriliyor. Azerbaycan ordusu Ermeni ordusunun 30 yılda kurduğu 2 savunma hattı dağıtıldı. Bundan sonraki aşamada daha hızlı ilerleneceğini gözlemledim” dedi.

İKİ SEÇENEKLERİ VAR

Verdeyev şunları kaydetti: “Ermenistan Azerbaycan ordusu karşısında tutunamadı. Bu yüzden bazı ülkelerin ciddi destek çabaları var. Fransa ve Rusya’dan silah gönderildiği iddiaları var. İddia edilen silahlar verildiyse bile Azerbaycan ordusu ve SİHA’ları karşısında işe yaramaz. Ermenistan’ın iki seçeneği var. Ya kendi rızasıyla işgal topraklarından çıkacak ya da Azerbaycan ordusu çıkaracak. Başka yol yok.”