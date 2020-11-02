193 yer işgalden kurtarıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan ordusunun cephede gücünü ve kabiliyetlerini ortaya koyarak işgal altındaki öz topraklarını kurtarmaya devam ettiğini açıkladı. Paylaşımda, “Azerbaycan ordusunun başarılı taarruz harekatlarıyla Ermenistan ordusundan kurtarılan yerleşim yeri sayısı 193 oldu” bilgisi verildi.
KAYIP VERMEYE DEVAM
Öte yandan Azerbaycan ordusu, Azerbaycan askerlerine ve yerleşim birimlerine ateş açan Ermenistan güçlerine kayıplar verdirmeye devam ediyor. Çatışmalar, ağırlıklı olarak cephenin Ağdere, Ağdam, Hocavend ve Gubadlı yönlerinde devam ediyor.
- Son 24 saatte Ermenistan ordusuna ait 1 zırhlı piyade aracı, 2 “Grad” füze sistemi, 8 farklı tipte top, 2 haberleşme kulesi ve 5 otomobil imha edildi, çok sayıda askeri personel etkisiz hale getirildi.
Askeri konvoy imha edildi