Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem 193 yer işgalden kurtarıldı
ANKARA

Azerbaycan'da son durum: ​193 yer işgalden kurtarıldı ​

193 yer işgalden kurtarıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan ordusunun cephede gücünü ve kabiliyetlerini ortaya koyarak işgal altındaki öz topraklarını kurtarmaya devam ettiğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Azerbaycan ordusunun başarılı taarruz harekatlarıyla Ermenistan ordusundan kurtarılan yerleşim yeri sayısı 193 oldu.
Azerbaycan ordusunun başarılı taarruz harekatlarıyla Ermenistan ordusundan kurtarılan yerleşim yeri sayısı 193 oldu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan ordusunun cephede gücünü ve kabiliyetlerini ortaya koyarak işgal altındaki öz topraklarını kurtarmaya devam ettiğini açıkladı. Paylaşımda, “Azerbaycan ordusunun başarılı taarruz harekatlarıyla Ermenistan ordusundan kurtarılan yerleşim yeri sayısı 193 oldu” bilgisi verildi.

KAYIP VERMEYE DEVAM

Öte yandan Azerbaycan ordusu, Azerbaycan askerlerine ve yerleşim birimlerine ateş açan Ermenistan güçlerine kayıplar verdirmeye devam ediyor. Çatışmalar, ağırlıklı olarak cephenin Ağdere, Ağdam, Hocavend ve Gubadlı yönlerinde devam ediyor.

  • Son 24 saatte Ermenistan ordusuna ait 1 zırhlı piyade aracı, 2 “Grad” füze sistemi, 8 farklı tipte top, 2 haberleşme kulesi ve 5 otomobil imha edildi, çok sayıda askeri personel etkisiz hale getirildi.

Askeri konvoy imha edildi

Azerbaycan, işgal altındaki topraklarını geri almak için başlattığı operasyonlarını kararlılıkla sürdürüyor. Ermenistan ordusu ise devam eden çatışmalarda ağır kayıplar veriyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 17.00’de Hocavend yönünde hareket eden Ermenistan ait askeri konvoyun havadan ve karadan nokta atışıyla vurularak imha edildiği belirtildi. Bakanlık, operasyona ilişkin görüntüleri paylaştı.
Abone Ol Google News
Can kaybı 76ya yükseldi

Can kaybı 76'ya yükseldi

​İzmir'deki depremde ölü sayısı artıyor.
Elli sekizinci saatte gelen mucize

Elli sekizinci saatte
gelen mucize

​Alkışlarla enkaz altından çıkartıldı.
Ermenistana bir darbe daha

Ermenistan'a
bir darbe daha

​Azerbaycan ordusu, askeri konvoyu imha etti.
Vicdansız yakalandı!

Vicdansız yakalandı!

​Depremzedelere götürülen yardımları para ile sattı.
Adli işlemler başlatıldı

Adli işlemler başlatıldı

​Valilik geline şiddet olayı ile ilgili açıklama yaptı.
Depremzedelere <br>nakdi yardım başladı

Depremzedelere
nakdi yardım başladı

Bakan Kurum, yapılacak yardımların miktarını açıkladı.
Tablo ağırlaşıyor

Tablo ağırlaşıyor

​Bakan Koca ağır hasta sayısına dikkat çekti.
İzmir'de <br>tehlikeli anlar

İzmir'de
tehlikeli anlar

​Rıza Bey Apartmanındaki çalışmalara ara verildi.
Oruç Reis için <br>yeni Navtex

Oruç Reis için
yeni Navtex

​Görev süresi 14 Kasım'a kadar uzatıldı.
MSB açıkladı

MSB açıkladı

Azerbaycan'ın kurtardığı yerleşim yeri sayısı 193 oldu.
Yaraları soğuklar bastırmadan saracağız

Yaraları soğuklar bastırmadan saracağız

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun'da konuştu.
Gözyaşlarını tutamadı

Gözyaşlarını tutamadı

Deprem bölgesinden yürek burkan görüntü.

Koronavirüs tedavisi gören Kuzu 65 yaşında vefat etti.
Mesut Yılmaz'a veda

Mesut Yılmaz'a veda

​Eski Başbakan Yılmaz için cenaze töreni düzenlendi.
Yürekler ağza geldi

Yürekler ağza geldi

Beton blok kaldırılırken göçük oluştu: 3 kişi boşluğa düştü.
26 bina acil <br>olarak yıkılacak

26 bina acil
olarak yıkılacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay son bilgileri paylaştı.
Depremin en çarpıcı görüntülerinden biri

Depremin en çarpıcı görüntülerinden biri

İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki depremin şiddeti böyle kaydedildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.