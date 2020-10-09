MSB açıkladı: Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı yerleşim yeri sayısı 34'e yükseldi

Milli Savunma Bakanlığının (MSB), Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İşgal altındaki kendi öz topraklarını kurtarmak için mücadele eden Kahraman Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin işgalden kurtardığı yerleşim yeri sayısı 34’e yükseldi" denildi.
Milli Savunma Bakanlığının (MSB), Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İşgal altındaki kendi öz topraklarını kurtarmak için mücadele eden Kahraman Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin işgalden kurtardığı yerleşim yeri sayısı 34’e yükseldi" denildi.
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