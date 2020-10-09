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Gündem MSB açıkladı Azerbaycanın işgalden kurtardığı yerleşim yeri sayısı 34e yükseldi
ANKARA

Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı yerleşim yeri sayısı 34'e yükseldi

MSB açıkladı: Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı yerleşim yeri sayısı 34'e yükseldi

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin işgalden kurtardığı yerleşim yeri sayısının 34’e yükseldiğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Arşiv

Milli Savunma Bakanlığının (MSB), Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İşgal altındaki kendi öz topraklarını kurtarmak için mücadele eden Kahraman Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin işgalden kurtardığı yerleşim yeri sayısı 34’e yükseldi" denildi.

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