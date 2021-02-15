Gündem Baba kız yanan otomobilde canlarını son anda kurtardı
AFYONKARAHİSAR

Baba kız yanan otomobilde canlarını son anda kurtardı

Baba kız yanan otomobilde canlarını son anda kurtardı

Afyonkarahisar’da girdikleri karayolu tünelinde otomobilleri bir anda alev alan baba kız canlarını son anda kurtardı. Alev alan otomobil yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.

Haber Merkezi İHA
Yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi.
Yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi.

Afyonkarahisar-İzmir karayolu üzerindeki ‘Karahisar Tüneli’nde, Afyonkarahisar istikametine doğru giden Çağlayan Kılınç idaresindeki otomobil, Karahisar Tüneli’nin tüpüne girdiği sırada araçtan bir anda dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarına park ederek otomobildeki kızı Aybüke Dila Kılınç’ı da alarak hemen dışarı çıktı. Baba kız otomobilden uzaklaştıktan birkaç saniye sonrasında ise araç alev aldı.

O sırada yoldan geçen araçlarda hızla yanan aracın yanından uzaklaşırken baba kız tünelin girişine gidip yolu kapatarak polis ve itfaiyeyi aradı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrası araç kullanılamaz hale gelirken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
“Hemen araç patladı”

Olayla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan sürücü Kılınç, canlarını son adan kurtardıklarını ifade ederek, “Tünelin girişinde bir ses duydum, tam ortaya geldiğimde önümdeki araç durdu, ben de durdum sonra biz çıktık. Hemen araç patladı. Arabada ben ve kızım vardı. Biz de bir şey yok son anda kurtulduk” dedi. Olayın ardından tünelde bir süre araç trafiği dururken yaklaşık 20 dakika sonra ise ulaşıma tek yönlü olarak izin verildi.

Polis tarafından olayla ilgili inceleme başlatılırken, yoldan geçen vatandaşlar tarafından cep telefonu ile çekilen görüntülerde ise tünelden çıkan yoğun duman, yaşanan yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi.

İçindeki 25 yolcusuyla kayan yolcu otobüsü 4 saatlik çalışmayla kurtarıldı
GÜNDEM
İçindeki 25 yolcusuyla kayan yolcu otobüsü 4 saatlik çalışmayla kurtarıldı
Abone Ol Google News
Son tarih 16 Şubat

Son tarih 16 Şubat

​Mesaj ile bezdiren firmaları şikayet edin.
Bozkırın ortasında şaşırtan manzara

Bozkırın ortasında şaşırtan manzara

​Görenler şaşırıyor komşu köyler de istiyor.
Cumhurbaşkanı konuşuyor

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti kongrelerinde önemli mesajlar.

Telefon<br>fiyatları düşebilir

Telefon
fiyatları düşebilir

​Teknoloji devleri Türkiye için sıraya girdi.

​Bakanlık yasakladı ancak satışı devam ediyor.

İsimler sisteme girildi

İsimler sisteme girildi

Bakan Selçuk öğretmenlerin aşılanacağı tarihi açıkladı.

'Yarıyıl tatili hareketlendirdi'

'Yarıyıl tatili hareketlendirdi'

​Vakaların 5 binin altına düşmeme sebebini uzmanlar açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.