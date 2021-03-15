Babasının kamyonetini kaçırdı: Arkadaşlarla gezinti gecekondunun çatısında bitti

Kaza sabah saatlerinde Zübeyde Hanım Mahallesi'nde meydana geldi. Babasına ait 34 FL 4856 plakalı kamyonetin anahtarını gizlice alan 17 yaşındaki Ali Y, 2 arkadaşıyla gezmeye çıktı.

Kamyonetle mahallede dolaşan Ali Y. dönüş yaptığı sırada kullandığı kamyonetin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaldırıma çıkan ardından yol kenarındaki bariyerleri aşan kamyonet gecekondunun çatısına devrildi.

DEPREM OLDU SANDI

Bu sırada gecekonduda olan çift büyük korku yaşadı. Deprem olduğunu sanan karı koca kendilerini dışarı attı. Ali Y. ile kamyonette bulunan iki arkadaşı hafif şekilde yaralandı.

İki kişi kendi imkanlarıyla kamyonetin içinden çıkarken Ali Y'yi olay yerine gelen sağlık ekipleri çıkararak ambulansa aldı. Başında kanama olan çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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DİĞER ÇOCUKLAR KAÇTI

Tek katlı binada yaşayan Aynur Yazıcı "Uyuyordum ben fırladım birden. Deprem oldu dedim. Kedi ve köpeklerimi kurtardım. Eşimle ben vardık evde. Arabanın düştüğü odadaydım. Mutfak tavanı falan çökmüştü. Deprem oldu diye kaçtım böyle bir şey olduğunu bilmiyordum. Sürücü çocuk kötüydü. O kaldı diğerleri kaçtı" diye konuştu.

Binanın üzerine devrilen kamyonet vinç yardımıyla kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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