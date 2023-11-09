Babasının silahıyla arkadaşını öldürdü: Vurulan 13 vuran 11 yaşında

Edinilen bilgiye göre, olay, 6 Ekim akşamı Zafer Mahallesi’nde meydana geldi. Bucaspor 1928 U-14 takımı oyuncularından Eymen Yada (13), 11 yaşındaki Y.C.K. tarafından tabancayla vuruldu. Karnına isabet eden mermiyle ağır yaralanan Eymen Yada, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Yada, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, olayın ardından kayıplara karışan 11 yaşındaki çocuğu yakalamak için çalışma başlatıldı.