​BAE ile yeni sayfa açıldı: 10 milyar dolarlık 10 anlaşma imzalandı ​

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında normalleşme imzalanan anlaşmalarla hızlandırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

dün Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan’ı ağırladı. A tipi protokolle karşılanan Nahyan’a kalabalık bir heyet eşlik etti. Önce baş başa ardından heyetlere arası gerçekleşen görüşmeler 2 saat sürdü. Erdoğan ile Nahyan, daha sonra farklı alanlarda yatırım ve iş birliği öngören anlaşmaların imza törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuğu onuruna resmi bir akşam yemeği de verdi.

DOĞRUDAN YATIRIMLAR ARTACAK

Ziyarette, Türkiye’ye doğrudan yatırımları kapsayan önemli bir dizi anlaşma imzalandı. İki ülke arasında ticaret, enerji ve çevre alanlarında iş birliğini geliştirecek mutabakat muhtıralarının yanı sıra, Türkiye’ye doğrudan yatırımları kapsayan 10 anlaşmaya taraflar imza koydu. İşte o anlaşmaların detayları:

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Heyetlerini birbirine takdim eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bin Zayed, merdivenlerde gazetecilere poz verdi.

TEKNOLOJİ ODAKLI GİRİŞİM FONU

Yatırım anlaşmaları Birleşik Arap Emirliklerinin devlet yatırım fonu olan Abu Dabi Kalkınma Holdingi (ADQ) ile Türkiye Varlık Fonu ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi arasında gerçekleştirildi. İki kurum arasında ilk olarak stratejik iş birliğine yönelik bir mutabakat muhtırası imza altına alındı. ADQ ile Türkiye Varlık Fonu ayrıca Türkiye’deki teknoloji firmalarına yatırım yapmak üzere teknoloji odaklı bir girişim fonunun kurulmasına yönelik bir mutabakat muhtırasını da imzaladı.

LİMAN VE BORSADA İŞ BİRLİĞİ

Abu Dabi Liman Şirketi ile liman ve lojistik yatırımları kapsayan bir anlaşmaya da taraflar imza koydu. Abu Dabi Menkul Kıymetler Borsası ile Borsa İstanbul arasında da iki ülke borsaları arasında iş birliğine yönelik bir mutabakat muhtırası da imzalandı.

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ENERJİDEN TARIMA

Abu Dabi Kalkınma Holdingi ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile de stratejik iş birliği anlaşması imzalandı. Anlaşma Türkiye’de 3 GW’a kadar olan mevcut ve yeni yenilenebilir projelere yatırımlar da dahil olmak üzere enerji, petrokimya, teknoloji, ulaşım, altyapı, sağlık, finansal hizmetler, gıda ve tarım alanlarında Türkiye’ye doğrudan yatırım ve iş birliklerini kapsıyor.

BAE’YE ZİYARET

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan’ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki anlaşma imza töreninde, gazetecilere açıklama yaptı. İki ülke arasında çok verimli bir görüşme gerçekleştirildiğini belirten Çavuşoğlu, aralıkta Abu Dabi’yi ziyaret edeceğini söyledi.

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Erdoğan ile Nahyan’ın önce baş başa ardından heyetler arası görüşmeleri 2 saat sürdü. n

Türkiye’ye yatırım için 10 milyar dolarlık fon

Abu Dabi Kalkınma Holdingi Yönetim Kurulu Başkanı Mohamed Hassan Al Suwaidi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan’ın huzurunda imzalanan anlaşmaların ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Veliaht Prensi Bin Zayid’in Türkiye ziyaretini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daveti üzerine gerçekleştirdiğini vurgulayan Al Suwaidi, “Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye’de yatırım yapmak üzere 10 milyar dolarlık bir fon ayırmıştır.” diye konuştu. BAE Devlet Başkanı Diplomasi Danışmanı Enver Gargaş da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Bin Zayed’in Türkiye ziyaretine ilişkin BAE’nin ilişkilerini güçlendirmeye devam ettiğini ifade etmişti. Gargaş, şunları kaydetmişti: “Şeyh Bin Zayed, Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile tarihi ve olumlu bir toplantı yaptı. Toplantının ana odak noktalarını da iş birliği ve ekonomik ortaklıklar oluşturdu. BAE köprüler kurma ve ilişkilerini güçlendirmeye devam ediyor. Refah ve kalkınma içerideki içgüdümüz olduğu gibi dış politikamızın da lokomotifidir.”

Normalleşmeye giden süreç

BAE ile ilişkiler Katar, Mısır krizi, gazeteci Cemal Kaşıkcı cinayeti ve 15 Temmuz darbe girişimine bu ülkenin desteği iddialarıyla kopma noktasına gelmişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile yaptığı telefon görüşmesiyle yumuşama eğilimine giren ilişkilerde diplomasi trafiği yeniden başlamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 18 Ağustos’ta, aynı zamanda Veliaht prensin kardeşi olan BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan’ı kabul etmiş, 31 Ağustos’ta da Erdoğan ve Veliaht Prens arasında gerçekleşen telefon görüşmesi, uzun yıllardır en üst düzeyde gerçekleşen ilk temas olmuştu. Nahyan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan son yüz yüze görüşmelerini Şubat 2012’de yapmıştı.



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