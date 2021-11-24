BAE Veliaht Prensi Al Nahyan Ankara'da: Gündem ikili ticaret

Körfez ülkelerinden BAE ile uzun aradan sonra başlayan diplomasi trafiği, bugün Veliaht Prens Muhammed bin Zayed Al Nahyan’ın Ankara ziyareti ile ileri bir aşamaya geçiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan'ı resmi törenle karşıladı.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Veliaht Prensi Muhammed Bin El Nahyan'ı resmi törenle karşılıyor. https://t.co/1zrN33tDNG — Yeni Şafak (@yenisafak) November 24, 2021

Anlaşmalar imzalanacak

Ankara’da yapılacak görüşmelerde, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Heyetlerarası görüşmelerin ardından ikili kameraların karşısına geçecek, Türkiye'ye doğrudan yatırımları kapsayan anlaşmalar imzalanacak.

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Bu ziyaret, aynı zamanda Al Nahyan ve Erdoğan’ın Şubat 2012’den sonra ilk yüz yüze görüşmesi olması açısından önem taşıyor. İki isim 31 Ağustos’ta da telefonla görüşmüştü.

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