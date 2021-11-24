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POLİTİKA

BAE Veliaht Prensi Al Nahyan Ankara'da: Gündem ikili ticaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan'ı resmi törenle karşıladı. İkili ve heyetlerarası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek. Türkiye'ye doğrudan yatırımları kapsayan anlaşmalar imzalanacak.

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Haber Merkezi AA
BAE Veliaht Prensi Al Nahyan Ankarada: Gündem ikili ticaret
BAE Veliaht Prensi Al Nahyan Ankara'da

Körfez ülkelerinden BAE ile uzun aradan sonra başlayan diplomasi trafiği, bugün Veliaht Prens Muhammed bin Zayed Al Nahyan’ın Ankara ziyareti ile ileri bir aşamaya geçiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan'ı resmi törenle karşıladı.

Anlaşmalar imzalanacak

Ankara’da yapılacak görüşmelerde, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Heyetlerarası görüşmelerin ardından ikili kameraların karşısına geçecek, Türkiye'ye doğrudan yatırımları kapsayan anlaşmalar imzalanacak.

  • Bu ziyaret, aynı zamanda Al Nahyan ve Erdoğan’ın Şubat 2012’den sonra ilk yüz yüze görüşmesi olması açısından önem taşıyor. İki isim 31 Ağustos’ta da telefonla görüşmüştü.

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