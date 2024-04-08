Bağcılar'da tartıştığı kişiyi silahla ağır yaralayan zanlı tutuklandı

Alınan bilgiye göre, 6 Nisan Cumartesi günü öğle saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi Birlik Caddesi'nde, aralarında tapu teslimi nedeniyle husumet bulunan M.K. (59) ile M.S. (51) bir araya geldi.
Çıkan tartışmada M.K. yanında getirdiği tabancayla ateş ederek M.S'yi başından yaraladı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından M.S, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri, kaçan şüpheli M.K'yi olayda kullandığı silahla yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.