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Bağcılar'da tartıştığı kişiyi silahla ağır yaralayan zanlı tutuklandı

İstanbul Bağcılar'da, tapu tartışması nedeniyle çıkan kavgada 1 kişiyi silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

16:44 - 8/04/2024 Pazartesi
AA
Arşiv
Arşiv

Alınan bilgiye göre, 6 Nisan Cumartesi günü öğle saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi Birlik Caddesi'nde, aralarında tapu teslimi nedeniyle husumet bulunan M.K. (59) ile M.S. (51) bir araya geldi.


Çıkan tartışmada M.K. yanında getirdiği tabancayla ateş ederek M.S'yi başından yaraladı.


Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından M.S, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.


Polis ekipleri, kaçan şüpheli M.K'yi olayda kullandığı silahla yakaladı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.




#Bağcılar
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