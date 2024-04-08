Bağcılar'da tartıştığı kişiyi silahla ağır yaralayan zanlı tutuklandı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da, gaz pedalı takılı kalan bir İETT otobüsü, durakta bekleyen diğer otobüslere çarptı. Kazada dört otobüsün hasar aldığı ve iki aracın refüje çıkarken, facianın eşiğinden dönüldüğü bildirildi.