|
Gündem

Bağımsız Filistin için yoğun diplomasi trafiği: Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bazı Avrupa ülkelerinin Filistin'i tanıdığı, Avrupa Parlamentosu seçiminde aşırı sağın yükselişe geçtiği bir süreçte yoğun diplomasi trafiğine hız veriyor. Erdoğan, İspanya'ya bugün ve yarın resmi ziyaret gerçekleştirecek.

09:20 - 12/06/2024 Çarşamba
Diğer
Pedro Sanchez - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Pedro Sanchez - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor. Erdoğan, bugün iki günlük resmi ziyaret için İspanya'ya gidecek..


Erdoğan temaslarının ilk günü İspanya Kralı 6'ncı Felipe ile görüşecek. Yarın ise İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir araya gelecek.


Cumhurbaşkanı'nın temaslarında en önemli başlıklardan biri Gazze olacak. İspanya, 28 Mayıs'ta Filistin'i resmen tanıdığını ilan etmiş. Erdoğan da bu kararı takdirle karşıladığını vurgulamıştı.


Gazze'deki saldırıların durdurulması masada


Cumhurbaşkanı'nın, İspanyol muhataplarıyla detaylı değerlendirmeler yapması bekleniyor. İsrail'in Gazze'deki saldırılarının durdurulması ve bölgede kalıcı barış öncelikli başlıklar arasında.


Ziyarette, küresel gelişmeler ve Türkiye-İspanya ilişkileri de masada olacak. Erdoğan, Başbakan Sanchez'le birlikte Türkiye ve İspanya arasındaki 8. Hükümetlerası zirveye başkanlık edecek.


Zirvede ticaret, finans, kültür ve spor alanlarında birçok anlaşmanın imzalanması da planlanıyor.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türk ve İspanyol iş insanlarının bulunacağı iş forumunun açılışına da katılması bekleniyor.




#Recep Tayyip Erdoğan
#İspanya
#Filistin
12 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
SSK, Bağ-Kur, 4C, EYT'li hepsine yatacak: Taban emekli maaşı 10.000 TL üstüne 18.000 lira....