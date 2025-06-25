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Bahama bayraklı 277 metrelik gemi Bodrum'a 2 bin 556 yolcu getirdi

Bahama bayraklı 277 metrelik gemi Bodrum'a 2 bin 556 yolcu getirdi

14:4725/06/2025, Çarşamba
IHA
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Resilient Lady isimli kruvaziyer
Resilient Lady isimli kruvaziyer

Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen Resilient Lady adlı kruvaziyer, 2 bin 556 yolcu getirdi.

Bahamalar bayraklı 277 metre boyundaki Resilient Lady, sabah saatlerinde Rodos Limanı'ndan Bodrum'a geldi. Gemide ağırlıklı olarak Amerikalı olmak üzere toplam 2 bin 556 yolcu ve 1151 personel bulunuyor.


Gemiden inen yolcular, gümrük işlemlerinin ardından ilçe merkezinde yürüyüş yaptı. Kimi yolcular da ilçenin tarihi ve turistik yerlerini gezdi. Gemi, akşam saatlerinde Yunanistan'ın Mikonos Limanı'na hareket edecek.




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