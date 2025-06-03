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Suudi kruvaziyer devi Galataport seferlerine başlıyor

Suudi kruvaziyer devi Galataport seferlerine başlıyor

04:003/06/2025, Salı
G: 3/06/2025, Salı
Yeni Şafak
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AROYA Cruises, Doğu Akdeniz seferlerine haziran ayı sonunda İstanbul Galataport'tan başlayarak, Türkiye, Yunanistan ve Mısır'ı kapsayan 6 ve 7 gecelik rotalarla seferler düzenleyecek.

Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF) portföyünde yer alan ve Cruise Saudi tarafından geliştirilen AROYA Cruises, Suudi Arabistan'ın 2030 Vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen ilk Arap kruvaziyer markası olma özelliğini taşıyor. 1.678 kabin ve süit ile donatılan gemi, 3 bin 362 yolcuya kadar hizmet verebilecek.

TÜRKİYE ANA DESTİNASYON

Kızıldeniz ve Doğu Akdeniz'i kapsayan özel rotalarla misafirlerini ağırlayan AROYA Cruises'in durakları arasında Türkiye’de Bodrum, Kaş ve Marmaris, Yunanistan’da Mikonos, Rodos, Girit ve Atina, Mısır’da ise İskenderiye yer alıyor. AROYA Cruises’in Pazarlamadan Sorumlu İcra Direktörü Turky Kari, "Türkiye, Kızıldeniz'in dışına çıkmaya karar verdiğimizde ana destinasyondu, AROYA Cruises'a ana liman olarak ev sahipliği yapmaya başlayabilecek. Sadece Suudi Arabistan'dan değil, tüm Arap dünyasından yüksek trafiğe sahip olan tek ülkenin Türkiye olduğunu biliyorduk. Bu yüzden İstanbul ve Türkiye bizim için hedef oldu. Bu konuda iki kez düşünmedik" değerlendirmesini yaptı.



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