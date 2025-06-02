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Türkiye'den fındık ihracatında yüzde 8,5'lik artış: Dokuz ayda 2 milyar doları aşkın gelir sağlandı

Türkiye'den fındık ihracatında yüzde 8,5'lik artış: Dokuz ayda 2 milyar doları aşkın gelir sağlandı

18:202/06/2025, Pazartesi
AA
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye, 2024-2025 fındık ihracat sezonunun ilk 9 ayında 2 milyar 133 milyon 717 bin dolar gelir elde etti. Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin açıklamasına göre, 9 aylık dönemde toplam 260 bin 834 ton fındık ihraç edildi. 2023-2024 sezonunun aynı döneminde, 240 bin 319 ton fındık ihracatı gerçekleştirilmiş ve 1 milyar 820 milyon 911 bin dolar gelir sağlanmıştı.

Türkiye, fındık ihracat sezonunun 9 aylık döneminde 2 milyar 133 milyon 717 bin 460 dolar gelir elde etti.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, 2024-2025 ihracat sezonunun 1 Eylül 2024-31 Mayıs 2025 dönemine ilişkin bilgi verildi.

Söz konusu tarihler arasında 2 milyar 133 milyon 717 bin 460 dolar karşılığında 260 bin 834 ton fındık ihraç edildiği, geçen sezonun aynı döneminde 240 bin 319 ton fındık ihracatı karşılığı 1 milyar 820 milyon 911 bin 127 dolar gelir sağlandığı kaydedildi.


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