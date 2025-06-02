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Savunma ve havacılık ihracatı yılın ilk 5 ayında yüzde 29 arttı

Savunma ve havacılık ihracatı yılın ilk 5 ayında yüzde 29 arttı

15:062/06/2025, Pazartesi
AA
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Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Savunma ve havacılık ihracatı 2025 yılının ilk 5 ayında yüzde 29 artışla 2 milyar 980 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, X hesabından Türkiye'nin 2025'in ilk 5 ayındaki ihracat performansını değerlendirdi.

Görgün, yılın ilk 5 ayında savunma ve havacılık ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 artışla 2 milyar 980 milyon dolar olduğunu belirterek
, "İhracat yapan şirket sayımız her geçen gün artarken ürün kompozisyonumuz da yüksek teknoloji ürünler lehine gelişiyor. Savunma Sanayii Başkanlığı olarak yürüttüğümüz kesintisiz uluslararası işbirliği faaliyetleri sayesinde, şirketlerimiz artık yalnızca belli bölgelere değil, dünyanın dört bir yanına ihracat yapabilir hale geldi. Önümüzdeki dönemde; büyük ölçekli firmalarımızı ve KOBİ'lerimizi kucaklayan, ihracatı tüm sektör için sürdürülebilirlik göstergesi haline getiren uluslararası faaliyetlerimize kararlılıkla devam edeceğiz. Ülkemizin toplam ihracatının yüzde 3'ünden fazlasını gerçekleştiren tüm savunma sanayisi ailemizi gönülden kutluyorum"
ifadelerini kullandı.


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