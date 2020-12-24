Bahçeli: 2023’te Recep Tayyip Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı olacaktır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP İl Başkanları Toplantısında konuştu. Gündemi değerlendiren Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili net konuştu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi:

''Cumhur İttifakı 2023’te yeniden ittifak yapacak, Recep Tayyip Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı olacaktır. Kılıçdaroğlu, hesabını ona göre yap! Tekrar ediyorum 2023'te de Cumhurbaşkanı Erdoğan adayımızdır. Kimse boş hayale kapılmasın.

Cumhur İttifakı'nı kararlılıkla devam ettireceğiz. Denizden geçtik, derede boğulmayacağız.

Millet kararını vermiş, perde kapanmıştır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türkiye'nin geleceğidir.''