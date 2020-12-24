Gündem Bahçeli 2023te Recep Tayyip Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı olacaktır
POLİTİKA

Bahçeli: 2023’te Recep Tayyip Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı olacaktır

Bahçeli: 2023’te Recep Tayyip Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı olacaktır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP İl Başkanları Toplantısında yaptığı konuşmada CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na seslenerek şu ifadeleri kullandı: Cumhur İttifakı 2023’te yeniden ittifak yapacak, Recep Tayyip Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı olacaktır. Kılıçdaroğlu, hesabını ona göre yap!

Haber Merkezi Yeni Şafak
MHP Genel Başkanı ​Devlet Bahçeli
MHP Genel Başkanı ​Devlet Bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP İl Başkanları Toplantısında konuştu. Gündemi değerlendiren Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili net konuştu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi:

''Cumhur İttifakı 2023’te yeniden ittifak yapacak, Recep Tayyip Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı olacaktır. Kılıçdaroğlu, hesabını ona göre yap! Tekrar ediyorum 2023'te de Cumhurbaşkanı Erdoğan adayımızdır. Kimse boş hayale kapılmasın.

Cumhur İttifakı'nı kararlılıkla devam ettireceğiz. Denizden geçtik, derede boğulmayacağız.

Millet kararını vermiş, perde kapanmıştır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türkiye'nin geleceğidir.''

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