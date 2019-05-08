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POLİTİKA

MHP lideri Bahçeli: Abdullah Gül AK Parti'ye vefasızlık yapıyor

Bahçeli: Abdullah Gül AK Parti'ye vefasızlık yapıyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eski Cumhurbaşkanlarından Abdullah Gül'ün YSK'nın İstanbul seçimi kararını, 367 krizine benzetmesini, "AK Parti'ye vefasızlık yapıyor ama MHP’nin politikasına da hiç de olmazsa saygı duysun" sözleriyle eleştirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Devlet Bahçeli
Devlet Bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin "367 benzetmesi geldi eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna şu cevabı verdi:

  • "Sayın eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Twitter’daki mesajını okudum. 367 ile ilgili olarak o dönemin Yargıtay başsavcısıyla aynı çukura girmeleri inandırıcı değildir. 367 tezini ortaya koyup, kendi Cumhurbaşkanlığını engellemeye çalışan bir zatın görüşünü şimdikiyle ilişkilendirerek 'iki üzüntü yaşadığını' söylemesi doğru değildir.
  • 367 riskini 71 milletvekili ile aşan kendisinin cumhurbaşkanı olması için üçüncü turu deneyen bir siyasi partinin Genel Başkanı olarak söylüyorum; AK Parti'ye vefasızlık yapıyor ama MHP’nin politikasına da hiç de olmazsa saygı duysun. O kadar."

Eski Cumhurbaşkanlarından Abdullah Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Anayasa Mahkemesi'nin 2007 yılındaki haksız “367 Kararı” karşısında ne hissettiysem, başka bir yüksek mahkeme olan Yüksek Seçim Kurulu’nun dün aldığı kararı duyunca aynı duyguları yaşadım. Yazık, bir arpa boyu yol alamamışız" ifadelerini kullanmıştı.

Bahçeli: Abdullah Gül AK Parti'ye vefasızlık yapıyor
OYNAT 01:06
Bahçeli: Abdullah Gül AK Parti'ye vefasızlık yapıyor
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eski Cumhurbaşkanlarından Abdullah Gül'ün YSK'nın İstanbul seçimi kararını, 367 krizine benzetmesini, 'AK Parti'ye vefasızlık yapıyor ama MHP'nin politikasına da hiç de olmazsa saygı duysun.' sözleriyle eleştirdi.


367 krizi nedir?

11. Cumhurbaşkanını seçmek için 27 Nisan 2007'de toplanan Meclis Genel Kurulunda, tek aday olarak seçime giren Abdullah Gül, oylamaya katılan 361 milletvekilinin 357'sinin oyunu almasına rağmen, ilk turda seçilmek için gerekli 367 sayısını bulamamıştı. CHP, 367'nin sadece karar yeter sayısı değil, aynı zamanda toplantı yeter sayısı olduğu iddiasıyla Mecliste yapılan ilk tur oylama işleminin iptal edilmesi için Anayasa Mahkemesine başvurmuştu. Bir ilke imza atan Anayasa Mahkemesi, CHP'nin yaptığı başvuruyu kabul ederek Türkiye'yi yeni bir krizin eşiğine getirmişti.

367 krizi ve halkın demokrasi dersi
OYNAT 01:29
367 krizi ve halkın demokrasi dersi
2007 yılında cumhurbaşkanlığı seçim krizi hem erken seçim hem de referandum sandığını milletin önüne getirdi. TBMM, CHP'nin çıkardığı 367 krizi nedeniyle cumhurbaşkanı seçmemesi Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesine ilişkin anayasa değişikliği 21 Ekim 2007'de halkoyuna sunulması ile sonuçlandı. Anayasa değişikliğinin yüzde 68,9 evet oyu ile kabul edilmesiyle Abdullah Gül Meclis tarafından seçilen son cumhurbaşkanı sıfatını kazandı.


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