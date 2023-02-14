Bahçeli: Depremden etkilenen tüm illeri sırasıyla ziyaret edeceğim

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.





#CANLI MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor. https://t.co/UqhA01FWAo — Yeni Şafak (@yenisafak) February 14, 2023

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde;

"Bin nasihat fayda etmiyor ama yeri geliyor bir müsibet kendimize gelmemize vesile oluyor.

Milli birlik ve beraberlik ruhuyla kenetlenmemiz gereken dönemdeyiz. Yara bere içindeyiz ama mutlaka iyileşeceğiz. Manevi bir imtihandayız ama bu imtihandan alnımızın akıyla çıkacağız. Hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine inanıyoruz. Sarsıldık fakat düşmeyeceğiz. Çarenin tükenmediğini, Türkiye'nin tökezlemediğini göstereceğiz.

6 Şubat'ta meydana gelen ikiz depremler 110 bin kilometrekarelik bölgede 10 ilimizi, 113 ilçemizi, 6514 köyümüzü vurmuştur.

Bilim insanları bu ikiz depremin 500 atom bombası gücüne denk düştüğünü ileri sürmüştür. Her gün acılarımıza yenileri eklenmiştir. Şehirlerimiz harap olmuştur.

"Şer kumpanyalarına şahit olduk"

Şer kumpanyalara şahit olduk. Enkazın üzerinde tepinen utanmazlara her dönemde şahitlik ettik. İnsanlarımız imdat çağrısı yaparken kazanç ve çıkar çetelesi tutan vicdan fukaralarını öfkeyle izledik. Bina yapılarını ve yerleşme stratejilerini yeni baştan değerlendirmeliyiz, bunu hemen yapmalıyız.

"Depremden etkilenen illere sırasıyla gideceğim"

Başkaları gibi şov peşinde değiliz, fırsat kollamıyoruz. Milletin yaşadığı her acı bizim acımızdır. Felakette ortalıkta gezinenlere asla benzemeyiz. Depremle mücadeleye nifak tohumları ekmeye çalışanlara asla benzemeyiz.

MHP Genel Başkanı olarak depremden zarar görmüş illerimizi ziyaret etmek için makul bir zaman kollamışımdır. Şimdi o vakit gelmiştir, yola düşmenin vaktidir. Çalışmaların aksamasına izin vermeden depremzedelerimizi tek tek ziyaret edeceğim. Depremden etkilenen illere sırasıyla gideceğim.

Ahbap ve BabalaTV'ye tepki

Devleti bir kenara itip ahbap çavuş ilişkisi içinde yardım toplanması bizim nazarımızda yanlıştır. Devletin yetişemediği ne vardır da ahbapçılar ve babalacılar akbaba gibi kanat çırpmaktadır? Bu sahtekarların artık televizyonda yer almaması lazım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlüdür. Her mikrobun üstesinden gelmesi mümkündür. Yardım ve desteklerin AFAD aracılığıyla yapılması en doğru yoldur. Hele bir belimizi doğrultalım, sırtımıza yapışan kenelerle o zaman hesaplaşacağız. Ahbap çavuş ilişkileriyle devleti gölgelemeyin.

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