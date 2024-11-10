Bahçeli-Dervişoğlu tokalaşması Anıtkabir’deki törene damga vurdu

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, daha önce Meclis'te idam ipi fırlattığı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile 29 Ekim'in ardından 10 Kasım'da da Anıtkabir'de tokalaştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun karesi sosyal medyada gündem oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Anıtkabir'i ziyaret etti.
Tören sonrası siyasiler Anıtkabir'den ayrılırken daha önce Anıtkabir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile tokalaşan İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 10 Kasım'da da Bahçeli'nin elini sıktı.
Bahçeli ve Dervişoğlu'nun bu karesi sosyal medyada çok konuşuldu.
Dervişoğlu'nun urgan ipi fırlattığı anlar yeniden gündem oldu.
Urgan krizi
Bahçeli, partisinin grup toplantısında, Abdullah Öcalan için "Mecliste DEM Parti grup toplantısında konuşsun" çağrısını yapmış ve 'örgütün lağvedildiğini' açıklaması karşılığında 'umut hakkı' önermişti.
- Dervişoğlu ise geçmişte Bahçeli'nin ip atıp "Ben asamadım, sen as" dediğini hatırlatmış ve idam ipini kürsüden fırlatmış, "Al şimdi bu ipi başının ucuna as" demişti.
Toplantının ardından Bahçeli, urganı İyi Partiden istemiş ve odasına asıp poz vermişti.