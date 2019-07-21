Bahçeli: Kimsenin yanına kar kalamayacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Karaman'da açıklama yapıtı.

İşte Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

ASLA TAVİZ VERMEYECEĞİZ

Karaman'da sıra MHP'dedir, görev MHP'dedir. Sorumluluğumuzun görevi neyse yapacağız. Karaman ve Türk milletine aşkla hizmet edeceğiz, yolumuzdan dönmeyeceğiz. Yürüyüşümüzden vazgeçmeyeceğiz. Alemi Türkçe okuma ve yorumlama kararlılığımızdan asla taviz vermeyeceğiz. Karaman MHP'li teşkilatlarla altın çağını yaşayacak.

SİSTEM ELEŞTİRİLERE SERT CEVAP

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, milli bekamıza yönelik saldırıların engellenebilmesi için inşa ve ihya edilmiştir. Bu sayede tıkanan, tekleyen, yozlaşan eski yönetim sistemi yenisiyle değiştirilmiştir. 15 Temmuz'da fiilen ömrünü dolduran parlamenter sistemin zaaf ve zayıflıkları reformcu bir mücadeleyle aşılmıştır.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi macera değil, mecburiyettir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine koro halinde karşı çıkıyorlar. Maksat arızalıdır, ahlaken çarpıktır. 15 Temmuz FETÖ darbe ve istila girişimi içinde ve etrafında olanlar yeni hükümet sisteminden rahatsızdır. Ayaklarımızın üzerinde durma kararlılığımız yanlış hesap yapanları çılgına çevirmiştir.

HDP'YE DOĞU AKDENİZ BİLDİRİSİ TEPKİSİ: AMAÇ İĞRENÇTİR

TBMM'de öyle bir parti düşünün ki, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki varlığıyla ilgili destekleyici bir tavır içine girmiyor. Çünkü amaç iğrençtir, niyet kötüdür. HDP, terör örgütünün hain bir yüzüdür. Bu gün de birlikte olunamayacaksa, ne zaman olunacaktır? Haçlı bozuntularına gülücükler saçmak suç değil midir? İhanet değil midir? Soysuzluk değil midir?

F-35 PROJESİNDEN ÇIKARILMAYA ÇOK SERT TEPKİ

Türkiye'nin F-35 projesinden çıkarılması kimsenin yanına kar kalmayacaktır. Kötü müttefiklik inşallah Türk'ün imzası ve damgası bulunan gelişmiş savaş uçaklarının yapılmasına da neden ve gerekçe olacaktır.